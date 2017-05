Zehnkampf: Abele muss nach Erkrankung für Götzis absagen

erschienen am 24.05.2017



Zehnkämpfer Arthur Abele (30) hat seinen Start beim Mehrkampfmeeting in Götzis (Österreich) an diesem Wochenende wegen einer Erkältung abgesagt. Der Ulmer muss wegen des Infekts und geschwollener Mandeln derzeit das Bett hüten. In dem WM-Dritten Rico Freimuth (Halle/Saale), Kai Kazmirek (Neuwied) und Abeles Trainingskollegen Mathias Brugger gehen damit nur drei deutsche Zehnkämpfer in das erste Rennen um die Norm (8.100 Punkte) für die Weltmeisterschaften in London (4. bis 13. August).

"Ich mache die Quali wieder in Ratingen klar", sagte Abele über das Meeting am 24./25. Juni, bei dem endgültig die WM-Tickets vergeben werden. Im Vorjahr hatte Abele seine Bestleistung in Ratingen auf 8.605 Punkte verbessert.