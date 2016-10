Zidane nach Benzema-Kritik: "Hollandes Worte stören mich"

erschienen am 17.10.2016



Real Madrids Trainer Zinedine Zidane hat die Kritik von Frankreichs Präsident Francois Hollande an Fußball-Starstürmer Karim Benzema missbilligt. "Es ist nicht normal, über meine Spieler zu sprechen, und es ist nervig, es stört mich", sagte Zidane vor dem Champions-League-Gruppenspiel gegen Legia Warschau am Montag. Hollande hatte über den Real-Star gesagt: "Benzema ist kein gutes Beispiel für Moral."

Im Dezember war Benzema aus Frankreichs Nationalteam ausgeschlossen worden, nachdem Bekannte seinen Teamkollegen Mathieu Valbuena mit einem Sexvideo erpresst hatten. Benzema soll auf Valbuena Druck ausgeübt haben, das geforderte "Schweigegeld" von 150.000 Euro zu zahlen. Bei der EM gehörte der Stürmer von Real Madrid deshalb nicht zum Kader von Trainer Didier Deschamps.