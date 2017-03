Zidane will mit 60 kein Trainer mehr sein

erschienen am 17.03.2017



Zinedine Zidane will nicht bis zum Rentenalter als Trainer arbeiten. "Ich liebe, was ich tue, doch mit 60 Jahren werde ich bestimmt die Zeit mit meiner Familie verbringen", sagte der Coach des spanischen Fußball-Rekordmeisters Real Madrid der italienischen Tageszeitung La Repubblica.

Der 45-Jährige hatte mit Real in der vergangenen Saison die Champions League gewonnen. Die Aufgaben als Trainer seien aber schwieriger als die Aufgaben für Spieler. "Ein Fußballer muss nur daran denken, zu spielen. Der Trainer muss an alles denken, jeden Tag. Er will, dass alle Spieler zufrieden sind und sie gut arbeiten, alle 24. Ich mag es sehr, eine Gruppe zu koordinieren, es ist nicht einfach, doch ich mag es", sagte der ehemalige französische Weltklasse-Fußballer.

Als Vorbilder nannte Zidane Bayern-Trainer Carlo Ancelotti und den italienischen Weltmeistercoach Marcello Lippi. "Von ihnen habe ich sehr viel gelernt", sagte Zidane.