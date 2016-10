Ziegner: Als Mannschaft sind wir ein Jahr zu früh aufgestiegen

3. Fußball-Liga: Zwickau steht morgen gegen den FSV Frankfurt fast schon mit dem Rücken zur Wand

erschienen am 21.10.2016



Acht Zähler nach elf Spielen. Aufsteiger FSV Zwickau hatte sich den Saisonstart anders vorgestellt. "Freie Presse" analysiert die Krise des Tabellenvorletzten.

Wo liegen die Hauptursachen für die Misere?

Es gibt nicht diesen einen Punkt, sondern viele kleine Dinge summieren sich. Dass Trainer Torsten Ziegner durch seine Ausbildung in Köln nur bedingt zum Training anwesend sein kann, ist gewiss nicht optimal, war aber von Anfang an klar. Vielleicht wurde die höhere Spielklasse ("Wir wollen uns in der 3. Liga etablieren") auch etwas unterschätzt. Inzwischen ist nur noch vom Überlebenskampf die Rede. An erster Stelle hakt es an der mentalen Verfassung. Nach Jahren stetiger Entwicklung mit vielen Erfolgs erlebnissen müssen sich alle Beteiligten erst daran gewöhnen, Niederlagen zu verdauen und auch mit Kritik umzugehen. Ziegner spricht von einer Blockade, welche die Mannschaft nach Negativerlebnissen wie Rückständen, vergebenen Torchancen oder Fehlern derart verun sichert, dass sie sofort von ihrem Weg abkommt. Mit Toni Wachsmuth oder Ronny König stehen zu wenige Haudegen auf dem Platz, die in schwierigen Situationen den Kopf oben behalten und den Rest mitreißen. "Die Spieler müssen sich auch nach einem Fehler wieder den Pass zutrauen. Wir haben im Training im mentalen Bereich gearbeitet", hofft der Trainer auf Besserung.

Hilft in dieser Situation ein Mentaltrainer weiter?

Damit beschäftigt sich Ziegner nach eigener Aussage schon länger, unabhängig also von der aktuellen Lage: "Zur Zeit diskutieren wir das Thema natürlich inten siver. Wenn das ein Spieler will, werden wir das anbieten. Wir machen alles, was uns hilft." Aufstiegstorhüter Marian Unger sieht es ähnlich, spricht sich für eine individuelle Handhabung aus. "In unserer Situation heiligt der Zweck die Mittel. Gerade für jüngere Spieler kann es eine Hilfe sein." Klar ist aber auch, dass den Westsachsen die Zeit davonrennt. Mit bereits sieben Zählern Abstand zum hinteren Mittelfeld wächst der Druck gewaltig. "Es ist fünf vor zwölf, wenn nicht sogar noch einen Tick später", skizziert Torsten Ziegner die Lage.

Besitzt der aktuelle Kader die Qualität für die 3. Liga?

Der Trainer ist davon nach wie vor überzeugt. Das Team muss über die mannschaftliche Geschlossenheit zum Erfolg kommen, wird nicht zuhauf Torchancen in einem Spiel kreieren. Die Möglichkeiten, die sich bieten, müssen dann aber sitzen. In der Offensive fehlt es an Effizienz. Zudem würde ein abgebrühter Führungsspieler Wachsmuth als Antreiber entlasten. Der 29-jährige Kapitän, Ronny König (33) oder Verteidiger Robert Paul (32) haben ihre Drittligatauglichkeit bereits nachgewiesen, sind inzwischen aber im Herbst ihrer Karriere angekommen. Rund 80 Prozent der Mannschaft sind drittligaunerfahren, zum Großteil aber entwicklungsfähig. Das Problem: Dazu bleibt in akuter Abstiegsgefahr keine Zeit, jetzt helfen nur Ergebnisse. Ziegner: "Wenn man das ganze Große realistisch, sachlich betrachtet, sind wir als Mannschaft ein Jahr zu früh aufgestiegen."

Heißt das im Umkehrschluss, der Kader wurde nach dem Aufstieg nicht genügend verstärkt?

15 Aufstiegshelden wegzuschicken und 15 neue Profis zu holen, wäre aus wirtschaftlichen Gründen für den Verein mit einem Mini-Etat im Drittligavergleich nicht machbar gewesen, sagt Torsten Ziegner. Zudem hätte darunter auch der Zusammenhalt gelitten. Dennoch steht die Frage, ob die Personalplanung nicht zu früh abgeschl0ssen wurde. Der Kader mit neun Neuzugängen sei unabhängig vom Aufstieg oder Verbleib in der Regionalliga zusammengestellt worden. "Alle neuen Spieler waren bereit, 3. und 4. Liga für uns zu spielen", erklärt Ziegner. Drittligataugliche Profis erst nach der Relegation Ende Mai zu bekommen, sei schwierig, meint der Coach, sagt aber zugleich: "Im Nachgang wäre es durchaus möglich gewesen, solche Spieler zu holen. Aber da war unser Budget schon ausgereizt."

Kann sich der FSV Neuzugänge in der Winterpause leisten?

Laut Vorstandssprecher Tobias Leege hat der Verein kaum finanziellen Spielraum. "Wir werden uns nicht für die 3. Liga verschulden. Die Aufstiegseuphorie hat sich nicht so in bare Münze ausgezahlt, wie wir das erhofft haben", erklärte Leege. Der Spielraum beziehe sich darauf, eingesparte Gehaltszahlungen für verletzte Profis (Sorge, Bönisch), die in der Ausfallzeit von der Berufsgenossenschaft übernommen werden, neu zu investieren. Geprüft werden könne zudem, externe Geldgeber für neue Spieler zu finden.

Kommt der FSV Frankfurt morgen gerade recht?

Das kann man so und so sehen. Nach vier Siegen in Folge und dem 6:0 gegen Fortuna Köln müssten die Hessen im Gegensatz zum FSV nach der Negativserie mit ganz breiter Brust auflaufen. Vielleicht liegt gerade darin die Chance der Zwickauer.