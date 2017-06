Ziegner will mit Garbuschewski reden

Der Zwickauer Trainer sucht noch Verstärkungen. Ob der 31 Jahre alte Fußballprofi Ronny Garbuschewski, der in Rostock keinen Vertrag mehr erhielt, zum FSV passt?

Von Thomas Prenzel

Zwickau. Während Sportdirektor David Wagner ein paar Urlaubstage genießt, hält Trainer Torsten Ziegner in Zwickau noch die Stellung. Am Sonntag wird der 39-Jährige dann auch mit der Familie aufs Schiff gehen und im Süden Erholung suchen. Mit der Zusammenstellung des neuen Kaders liegt der FSV im Soll, meinte Ziegner gestern unaufgeregt. Bisher hieß das Motto bei den Verpflichtungen vor allem "Jugend forscht". Mit Anthony Barylla, Fridolin Wagner, Julian Hodek (alle 19 Jahre) sowie Fabian Eisele und Christian Mauersberger (beide 22) haben bisher fünf Youngster, die nicht älter als 22 Jahre sind, Profiverträge unterzeichnet.

"Ich bin zuversichtlich, dass wir unseren Kader bis zum Trainingsstart am 20. Juni komplett haben. Die Gespräche laufen", erklärte der Fußballlehrer. Dass zu den fünf Jungspunden noch etwas Erfahrung hinzukommt, liegt nahe. "Grundsätzlich spielt es aber keine Rolle, ob jung oder alt. Gut müssen die Jungs sein", erklärt der Coach die Herangehensweise.

Gesucht wird noch ein Innenverteidiger, sollten die lang andauernden Verhandlungen mit Jonas Acquistapace nicht in die gewünschte Vertragsverlängerung münden. Zudem soll noch ein Torhüter der U-23-Kategorie der Nummer 1, Johannes Brinkies, Dampf machen. Außerdem wird nach einem Spieler für das äußere Mittelfeld Ausschau gehalten. Mit im Kandidatenkreis ist Ronny Garbuschewski, der in Sachsen kein Unbekannter ist. Der 31-Jährige kehrte im Sommer 2013 nach einem Gastspiel bei Bundesligist Fortuna Düsseldorf für eineinhalb Jahre zum Chemnitzer FC zurück. Bei der Fortuna konnte sich der gebürtige Grimmaer, der in Leipzig wohnt, nicht in der Bundesliga durchsetzen. Über Energie Cottbus führte der Weg des Offenspielers nach Rostock, wo er in der Vorsaison im Hansa-Trikot auf zwölf Drittliga-Einsätze kam. "Wenn so ein Mann auf dem Markt ist, ist er logischerweise ein Thema. Wir werden mit ihm reden und danach sehen, was passiert", bekundete Torsten Ziegner Interesse am Spezialisten für ruhende Bälle.

Fest steht derweil ein weiteres Testspiel des FSV in Vorbereitung auf die neue Saison. Am 23. Juni (18.00 Uhr) tritt die Mannschaft beim SV Ebersbrunn (Landkreis Zwickau) an. Klar sind auch weitere Vereinsabgänge. Verteidiger Lukas Wilton, der beim FSV ein noch bis 2018 gültiges Arbeitspapier besaß, in den Planungen des Trainers aber keine Rolle mehr spielte, schließt sich dem Regionalligisten SV Babelsberg an. Der lange Zeit am Kreuzband verletzte Stürmer Kevin Bönisch wechselt zu Budissa Bautzen.