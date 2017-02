Zu spät im Bus: Schröder verliert Startplatz bei den Hawks

erschienen am 26.02.2017



Dennis Schröder ist bei den Atlanta Hawks schon wieder zu spät gekommen und hat dafür die nächste Quittung erhalten. Trainer Mike Budenholzer verbannte den deutschen Nationalspieler aus der Startformation, nachdem Schröder vor dem NBA-Spiel bei Orlando Magic nicht rechtzeitig am Teambus erschienen war. Atlanta unterlag mit 86:105, Schröder (23) kam in 31 Minuten Einsatzzeit auf elf Punkte, acht Assists und fünf Rebounds.

Zuvor war Schröder bereits verspätet aus dem Heimaturlaub zurückgekehrt und deshalb vom Klub für ein Spiel suspendiert worden. "Respekt gegenüber den Teamkollegen ist bei uns wichtig. Es ist die Aufgabe des Klubs, unsere Kultur zu pflegen", sagte Budenholzer. Schröder wollte sich nicht zum Vorfall äußern.

"Es hat uns weh getan, dass er am letzten Abend nicht gespielt hat. Es hat uns weh getan, dass er heute nicht von Beginn an gespielt hat", sagte Mitspieler Paul Millsap: "Der Klub hat die Entscheidungen zu treffen. Wir müssen das akzeptieren. Dennis tut es leid." Ohne Schröder hatten die Hawks zu Hause ein 90:108 gegen Miami Heat kassiert.

Einen gelungenen Auftritt hatte am Samstag Dirk Nowitzki. Der Superstar gewann mit seinen Dallas Mavericks 96:83 gegen die New Orleans Pelicans und traf acht von zwölf Würfen aus dem Feld. Nowitzki (38) verpasste mit 18 Punkten und neun Rebounds nur knapp ein Double-Double.

Dallas steht nun bei 23 Siegen und 35 Niederlagen. Der Meister von 2011 ist im Westen Elfter, den letzten Play-off-Platz belegen derzeit die Denver Nuggets (26:32). Atlanta (32:26) ist im Osten Fünfter.

Erneut ohne Nationalspieler Paul Zipser schlugen die Chicago Bulls Meister Cleveland Cavaliers auswärts 117:99. Der Titelverteidiger musste allerdings auf Superstar LeBron James (Halsentzündung) verzichten.