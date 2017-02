Zu wenig Kampfkraft? Männel weist Vorwurf zurück

Spielerische Qualität brachte Erzgebirge Aue zurück in die 2. Bundesliga. Nun will Trainer Pavel Dotchev entgegen aller Kritik zeigen, dass die Mannschaft mit seinem Stil auch im Abstiegskampf bestehen kann. Kapitän Martin Männel ist zuversichtlich.

Von Sebastian Siebertz

erschienen am 16.02.2017



Aue. Trotzig formuliert Pavel Dotchev das Motto für die nächsten Wochen: "Totgesagte leben länger", sagt der Trainer des FC Erzgebirge Aue vor der Partie bei Eintracht Braunschweig. Am Freitag, 18.30 Uhr betreten die Veilchen erstmals in dieser Saison das Feld als Tabellenletzter der 2. Bundesliga. In Niedersachsen empfängt die Auer mit der Eintracht ein Aufstiegsaspirant. "Sie standen nicht zu Unrecht in der Winterpause ganz oben. Danach haben sie aber noch nicht richtig in Tritt gefunden", meint Kapitän Martin Männel mit Blick auf den Gegner, der in den drei Rückrundenpartien lediglich zwei magere Punkte holen konnte.

"Braunschweig wird zu Hause das Spiel an sich reißen wollen", glaubt Männel. Trifft die Voraussage des Torhüters zu, erwartet die Zuschauer in Niedersachsen eine andere Partie als das Hinspiel, das Aue 0:2 verlor. Anfang September hatten die Lila-Weißen mehr von der Partie, doch die Braunschweiger bestraften zwei Fehler der Gastgeber eiskalt.

Die Vorzeichen haben sich beim FC Erzgebirge aber ein halbes Jahr später ohnehin geändert. Das Abrutschen auf den letzten Tabellenplatz sorgt für Unmut beim Anhang . "Der Rang ist eine Momentaufnahme. Es ist alles noch dicht beisammen, noch hat sich keiner der Clubs aus dem Keller richtig befreien können", erklärt Männel am Mittwoch. "Wir sind mit einem Unentschieden abgerutscht. Wir können die Rote Laterne nun schon jemand anderem zuschieben, wenn wir gegen Braunschweig punkten."

Im Umfeld wird nach drei Spieltagen der Rückrunde dennoch die Frage gestellt, ob Aue mit den richtigen Mitteln versucht, den drohenden Abstieg zu verhindern. "Auf uns wurde wegen der Art und Weise, wie wir gegen Fürth gespielt haben, ziemlich eingedroschen. Ich bin anderer Meinung", verteidigt der Kapitän die Leistung des FCE beim Unentschieden am vergangenen Wochenende. Nach dem 0:0 wurde Kritik an der kämpferischen Einstellung der Auer Profis laut. "Es stand eine Mannschaft auf dem Platz, die weiß, worum es geht", entgegnet Männel. Jedem im Kader sei klar, dass es nicht mehr darauf ankomme, ansehnlich zu spielen, sondern um den Klassenerhalt zu kämpfen. Das habe sich auf dem Platz gezeigt.

Doch beim Blick auf die Statistik fällt auf, dass diese Saison kein Zweitligateam weniger Zweikämpfe geführt hat und gewinnt als der FCE. In Bezug auf die Zweikampfquote (47,5 Prozent) liegt Aue auf dem vorletzten Rang. "Kampf und Leidenschaft sind Grundvoraussetzungen", stellt Dotchev klar, aber : "Diese Statistiken sollte man nicht überbewerten. Wenn du in Ballbesitz bist, brauchst du keine Zweikämpfe bestreiten. Andere Mannschaften leben von den Zweikämpfen, wollen das Spiel zerstören. Wir wollen Situationen spielerisch lösen."Laut dem 51-Jährigen ist dieser Ansatz, mit dem Aue aus der 3. Liga aufgestiegen ist, auch eine Klasse höher bereits aufgegangen.