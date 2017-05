Zukunft am College - Wagner meldet sich vom NBA-Draft ab

erschienen am 24.05.2017



Der Berliner Moritz Wagner schiebt seinen Traum vom Wechsel in die NBA um mindestens ein Jahr auf und spielt weiter am College für die Michigan Wolverines Basketball. Dies gab das Team am Mittwoch bekannt. Wagner (20) hat sich vom Draft der nordamerikanischen Profiliga NBA wieder abgemeldet.

Power Forward Wagner hatte im Frühjahr im Kampf um den begehrten College-Titel überzeugt, war mit Michigan aber im Achtelfinale gescheitert. "Es hätte passieren können, dass ich nicht gedraftet werde", sagte Wagner mit Blick auf die Verteilung der Talente auf die NBA-Teams: "Meine Mutter und mein Vater sind sehr froh, dass ich zurückgehe. Das Studieren und Lernen ist in meiner Familie wichtig."