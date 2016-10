Zum ersten Mal seit 1997: Cleveland Indians stehen im Baseball-Finale

erschienen am 20.10.2016



Die Cleveland Indians stehen zum ersten seit 1997 wieder im Finale um die nordamerikanische Baseball-Meisterschaft. Das Team aus Ohio gewann 3:0 bei den Toronto Blus Jays und setzte sich damit 4:1 in der Halbfinale-Serie nach dem Modus best-of-seven durch. Der dreimalige Meister aus Cleveland, der zuletzt 1948 den Titel geholt hat, wird die World Series am Dienstag mit einem Heimspiel eröffnen.

Der Gegner ist noch völlig offen. Nach dem deutlichen 10:2 der Chicago Cubs bei den Los Angeles Dodgers steht es in zweiten Halbfinal-Serie 2:2. Die Dodgers haben zuletzt 1988 die Meisterschaft gewonnen, die Cubs warten seit 1908 auf den Titel.