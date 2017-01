Zverev gewinnt erneut, Petkovic unzufrieden

erschienen am 06.01.2017



Tennis-Shootingstar Alexander Zverev macht beim Hopman Cup in Perth weiter mit starken Leistungen auf sich aufmerksam. Im abschließenden Duell mit Großbritannien schlug der 19 Jahre alte Hamburger den Weltranglisten-66. Daniel Evans mit 6:4, 6:3. Damit sammelte Zverev, der am Mittwoch sein Idol Roger Federer bezwungen hatte, weiteres Selbstvertrauen vor dem Start der Australien Open (ab 16. Januar).

Weniger gut lief es bei der inoffiziellen Mixed-Weltmeisterschaft für Andrea Petkovic, die gegen die Weltranglisten-75. Heather Watson eine 2:6, 6:7-Niederlage kassierte. "Ich habe nicht gut gespielt", sagte Petkovic: "Meine Rückhand hat nicht funktioniert." Die Chancen auf das Finale hatte das deutsche Duo bereits vor dem Aufeinandertreffen mit den Briten verspielt, gewann den Ländervergleich dennoch dank eines 4:2, 4:2 von Zverev und Petkovic im Mixed gegen Evans/Watson.