Zverev sagt endgÃ¼ltig Davis-Cup-Einsatz ab

Zverev sagt endgültig Davis-Cup-Einsatz ab

erschienen am 03.09.2016



Tennis-Bundestrainer Michael Kohlmann muss in der Davis-Cup-Relegation in Berlin gegen Polen (16. bis 18. September) endgültig auf Jungstar Alexander Zverev (Hamburg) verzichten. "Leider hat er mir gestern abgesagt", sagte Kohlmann am Samstag am Rande der US Open in New York.

"Wir haben immer gesagt, dass wir alles versuchen werden, weil er uns extrem weiterhelfen würde", sagte Kohlmann. Zverev hatte in Flushing Meadows zunächst erklärt, noch keine Gespräche über den Davis Cup geführt zu haben. Kohlmann konterte die Aussage des 19-Jährigen: "Ich würde lügen, wenn ich das bestätigen würde. Wir haben mehrmals gesprochen."

Der Belagwechsel von Hardcourt auf Sand und der enge Terminplan seien die Gründe für den Zverevs Verzicht. "Ich kann das aus Spielersicht verstehen", sagte Kohlmann: "Aber Dirk Hordorff (DTB-Vizepräsident, d. Red.) hat dazu einen wichtigen Satz gesagt: Der Davis Cup darf keine Vorbereitung auf ein 250er Turnier sein."

Bis zum 6. September muss Kohlmann seine Auswahl bekannt geben. Da auch der Einsatz des am Fuß verletzten Spitzenspielers Philipp Kohlschreiber (Augsburg) fraglich ist, steht der Teamchef vor einer großen Herausforderung. Bisher haben nur Florian Mayer (Bayreuth) und Jan-Lennard Struff (Warstein) für die Partie gegen Polen zugesagt, Mischa Zverev (Hamburg) und Dustin Brown (Winsen/Aller) stehen dagegen nicht zur Verfügung.

Vor allem Browns Absage ärgert Kohlmann. "Er hat sie mit 'anderen Zielen' begründet. Er will in die Top 60 und keine Challenger-Turniere mehr spielen. In der Davis-Cup-Woche geht er aber bei einem Challenger in Stettin an den Start", sagte Kohlmann, für den nun Daniel Brands (Deggendorf), Benjamin Becker (Orscholz) und Tobias Kamke (Lübeck) infrage kommen.

Brown reagierte mit Unverständnis auf die Kritik. "Jeder weiß, dass ich mich bei den Olympischen Spielen in Rio verletzt habe", schrieb er bei Twitter: "Unter diesen Umständen glaube ich, dass ich nicht ins Team gehöre und andere Spieler, die zu 100 Prozent fit sind, spielen sollen." Bei den US Open war Brown im Einzel und Doppel in der ersten Runde ausgeschieden.

Das deutsche Davis-Cup-Team hatte bei Zverevs Debüt im März in Hannover 2:3 gegen Tschechien verloren und kämpft gegen den Abstieg aus der Weltgruppe. Zum bislang letzten Mal gehörte der dreimalige Davis-Cup-Sieger Deutschland vor elf Jahren nicht zu den besten 16 Teams der Welt.