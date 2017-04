Zverev scheitert an Kohlschreiber-Bezwinger Chung

erschienen am 27.04.2017



Tennisprofi Alexander Zverev (20) ist im Achtelfinale des ATP-Turniers von Barcelona gescheitert. Der an Nummer acht gesetzte Hamburger unterlag dem südkoreanischen Qualifikanten Chung Hyeon (Südkorea) mit 1:6, 4:6. Der 20-jährige Chung hatte in der zweiten Runde bereits Routinier Philipp Kohlschreiber (Augsburg) ohne Mühe bezwungen.

Zverev, der in der ersten Runde ein Freilos hatte, war der letzte im Turnier verbliebene deutsche Tennisprofi. In der zweiten Runde hatte er sich gegen den früheren Top-10-Spieler Nicolas Almagro (Spanien) durchgesetzt.