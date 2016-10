Zwangspause fÃ¼r Golf-Weltranglistenersten Day

Zwangspause für Golf-Weltranglistenersten Day

erschienen am 07.10.2016



Der Golf-Weltranglistenerste Jason Day (Australien) wird aufgrund von Rückenproblemen keine Turniere mehr in diesem Jahr spielen. Der 28-Jährige sagte seine Teilnahme an den Australian Open (17. bis 20. November) und dem World Cup of Golf in Melbourne (24. bis 27. November) ab.

"Ich bedauere, dass ich in diesem Jahr nicht nach Hause nach Australien kommen kann", sagte Day in einer Mitteilung. Day hatte aufgrund seiner Probleme schon bei der BMW Championship und der Tour Championship zurückziehen müssen. Ihm wurde von seinem Ärzteteam geraten, sich bis zum nächsten Jahr auszuruhen.