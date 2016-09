Zwei Routiniers wieder mittendrin

Der Chemnitzer AC startet am Wochenende in die neue Saison der Gewichtheber-Bundesliga. Im Aufgebot gibt es auch Überraschungen.

Von Martina Martin

erschienen am 21.09.2016



Chemnitz. Vor knapp drei Jahren bestritt Hendrik Wetzel seinen bislang letzten Wettkampf in der Gewichtheber-Bundesliga. Damals wurde der zuverlässige Stammakteur, der über ein Jahrzehnt zum Team gehörte, mit vielen Emotionen verabschiedet. Der Chemnitzer blieb danach weiter sportlich aktiv, widmete sich den Hanteln aber nur noch sporadisch. Mit der Zeit setzte sich aber immer stärker ein nicht alltägliches Ereignis in seiner Gedankenwelt fest. 2017 finden in Neuseeland die World Games der Masters statt. Bald war er sich mit seiner langjährigen Wegbegleiterin Kathleen Schöppe einig, diese äußerst reizvolle Herausforderung in Angriff zu nehmen. Beide sind zudem erstmals auf Grund ihres Geburtsjahres 1982 startberechtigt.

Bei der Suche nach Wettkampfmöglichkeiten auf dem Weg dahin rückte deshalb auch die Bundesliga erneut mit ins Blickfeld. "Ich habe mein Training wieder intensiviert, einen festen Fahrplan, was ich bis wann schaffen will", erzählte Hendrik Wetzel und fügte hinzu: "Dabei merke ich inzwischen schon, dass sich die Jungs von mir anstacheln lassen, sie dann mal mehr auflegen." Den einen oder anderen Vergleich, vor allem vor den tollen eigenen Fans, würde der 34-Jährige deshalb in der neuen Saison zu gern bestreiten, stellt sich deshalb gern dem internen Konkurrenzkampf.

Diesem gewinnt auch Trainer Andreas Rehwagen nur positive Aspekte ab. Da sich ebenso Kathleen Schöppe, seit ihrem Abschied 2014 Teambetreuerin, aus den gleichen Gründen wieder ambitionierter dem Eisen widmet und so ebenfalls erneut als Aktive zur Verfügung steht, gibt es mehr Alternativen. "Es sollte doch vor allem für die Jüngeren eine besondere Motivation sein, sich von den Oldies nicht die Butter vom Brot nehmen zu lassen. Wenn Hendrik aber die bessere Leistung anbietet, ist er in der Mannschaft", meint der Coach. Vor allem bei entscheidenden Duellen wird er die Aufstellung deshalb genau abwägen.