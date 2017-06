Zwei Siege: U21 schießt sich für EM warm

erschienen am 06.06.2017



Die deutsche U21-Nationalmannschaft hat sich mit zwei lockeren Siegen für die EM in Polen warm geschossen. Acht Tage vor dem Abflug nach Krakau bezwang das Team von DFB-Trainer Stefan Kuntz im Trainingslager in Grassau zunächst die deutsche Studenten-Nationalmannschaft mit 4:0 (1:0). Im Anschluss folgte im strömenden Regen ein 5:0 (4:0) gegen Regionalligist 1860 Rosenheim.

Beide Begegnungen wurden über 2x30 Minuten ausgetragen. Kuntz schickte dabei jeweils verschiedene Teams auf den Rasen.

Die deutsche U21 fliegt am 14. Juni nach Polen, wo am folgenden Sonntag (18.00 Uhr/ZDF) gegen Tschechien das erste Gruppenspiel ansteht. Die weiteren Vorrundengegner sind Dänemark (21. Juni) und Italien (24. Juni).