Zwei Spiele Sperre fÃ¼r FCK-Kepeer Weis

Zwei Spiele Sperre für FCK-Kepeer Weis

erschienen am 12.09.2016



Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern muss in den nächsten zwei Spielen auf Keeper André Weis verzichten. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) sperrte den 26-Jährigen nach seinem Platzverweis am vergangenen Wochenende. Weis hatte am Sonntag in der Partie der Roten Teufel beim SV Sandhausen (0:2) wegen eines Handspiels außerhalb des Strafraums die Rote Karte gesehen (73.).