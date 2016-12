Zwei Spiele Sperre für Schalkes Naldo

erschienen am 12.12.2016



Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Naldo vom Bundesligisten Schalke 04 wegen unsportlichen Verhaltens in der Ligapartie am Sonntag gegen Bayer Leverkusen (0:1) für zwei Spiele gesperrt. Für den 34 Jahre alten Brasilianer ist das Fußballjahr damit vorzeitig beendet.

Naldo war in der vierten Minute von Schiedsrichter Deniz Aytekin (Oberasbach) mit der Roten Karte des Feldes verwiesen worden. Der Verteidiger und der Verein haben dem Urteil bereits zugestimmt.