Zwei Spiele an einem Tag: Handball-Topklub in Bredouille

erschienen am 13.09.2016



Der Spielplan der Handball-Champions-League bringt die SG Flensburg-Handewitt ernsthaft in die Bredouille. Die derzeitige Terminplanung sieht fĂŒr den Klub von Cheftrainer Ljubomir Vranjes am 2. Oktober sowohl ein Duell in der Königsklasse als auch in der Bundesliga vor.

"Zum einen sollen wir bei Bjerringbro-Silkeborg antreten, zum anderen haben wir das Liga-Heimspiel gegen Leipzig", sagte SG-GeschĂ€ftsfĂŒhrer Dierk SchmĂ€schke der Handballwoche: "Wir haben leider noch keinen Ausweichtermin, weil in den Tagen zuvor in der Flens-Arena Oktoberfeste stattfinden. Wir haben noch keine Lösung gefunden."

FĂŒr 16.50 Uhr ist an dem Tag der Anpfiff der Champions-League-Partie vorgesehen, nur 25 Minuten spĂ€ter soll in Flensburg das Bundesliga-Spiel beginnen. Der Klub hat nun bei der EuropĂ€ischen Handball-Föderation (EHF) laut Informationen des Blatts auch Spieler aus dem Junior-Team und aus der A-Jugend gemeldet. Insgesamt umfasst die Liste 37 Akteure.