Zwei Torvorlagen: Draisaitl kratzt am deutschen NHL-Rekord

erschienen am 15.03.2017



Jungstar Leon Draisaitl kratzt am deutschen NHL-Rekord. Beim 7:1-Kantersieg seiner Edmonton Oilers gegen die Dallas Stars kam der Nationalstürmer in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga auf zwei Torvorlagen und liegt mit jetzt 58 Scorerpunkten dicht hinter der Bestmarke des heutigen Bundestrainers Marco Sturm, der in der Saison 2005/06 auf 59 (29 Tore, 30 Assists) gekommen war.

Beim ersten Sieg der Oilers nach drei Niederlagen in Serie bereitete Draisaitl (21) die Treffer zum 2:0 und 5:1 vor, der gebürtige Kölner steht nun bei 23 Toren und 35 Assists. Edmonton, das sein fünftes von sieben aufeinanderfolgenden Heimspielen absolvierte, ist im Westen als Tabellensechster klar auf Play-off-Kurs.

Ein weiterer Schritt Richtung Meisterrunde gelang Torhüter Thomas Greiss und Verteidiger Dennis Seidenberg mit den New York Islanders. Das Team aus dem Big Apple gewann mit 3:2 nach Verlängerung bei den Carolina Hurricanes und liegt im Osten auf dem zweiten Wildcard-Platz. Greiss hielt 30 Schüsse, Seidenberg bekam 22:06 Minuten Eiszeit.

Tobias Rieder gewann mit den Arizona Coyotes 3:2 nach Penaltyschießen bei den Los Angeles Kings. Der Stürmer blieb in 21:52 Minuten ohne Scorerpunkt und scheiterte auch im Shootout. Erst der 22. Penalty brachte die Entscheidung. Die Coyotes sind im Westen Vorletzter.