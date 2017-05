Zweifelhafter Elfmeter: Fan meldet "Raub" per Polizei-Notruf

Ein zweifelhafter Elfmeter gegen seinen Lieblingsklub hat am Wochenende bei einem argentinischen Fußballfan zu einer ausgefallenen Wutreaktion geführt. Nachdem beim Stadtderby von Buenos Aires zwischen CA Huracán und Boca Júniors das Heimteam in der vierten Minute der Nachspielzeit einen Strafstoß zum 1:1-Endstand nutzte, rief der Anhänger des vermeintlich benachteiligten Erstliga-Spitzenreiters umgehend die Polizei-Notrufnummer 911 an und meldete einen "Raub".

Argentiniens Medien veröffentlichten am Sonntagabend einen 49 Sekunden lang andauernden Audio-Mitschnitt des Notrufs. Auf die Frage der Telefonistin nach dem Tatort nannte der Anrufer die Adresse des Stadions. Wie viele Täter es gewesen seien? 50.000. Was geraubt wurde? Zwei Punkte. Die Polizistin wiederholte "verständnislos" zweimal die Frage und bekam noch zu hören, dass ein Elfmeter "gestohlen" worden sei. Dem Boca-Fan droht wegen des Scherz-Anrufes nun ein juristisches Nachspiel.