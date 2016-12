Zweiter McLaren-Report: Über 1000 russische Athleten in Doping-Vertuschung involviert

erschienen am 09.12.2016



Der russische Doping-Skandal hat offenbar weit größere Ausmaße als bisher angenommen. Der zweite McLaren-Report stellt fest, dass über 1000 russische Athleten von der systematischen Doping-Vertuschung profitiert haben sollen. Zudem habe es, gesteuert vom russischen Sportministerium, eine "institutionelle Verschwörung" gegeben.

Betroffen gewesen seien dabei unter anderem die Olympischen Sommerspiele in London 2012, die Leichtathletik-WM 2013 in Moskau sowie die Olympischen Winterspiele in Sotschi 2014. Es habe eine "institutionalisierte Strategie zur Medaillenbeschaffung in Sommer- und Wintersportarten" gegeben, sagte McLaren in London.