Zweiter Sieg in Serie für die Chem-Cats

erschienen am 31.10.2016



Chemnitz. Die Chem-Cats haben in der Basketball-Bundesliga ihren zweiten Sieg in Folge erkämpft. Nach dem Erfolg in Bad Aibling gewannen die Chemnitzerinnen in eigner Halle gegen Nördlingen mit 83:72 (41:32). Nach einer souveränen ersten Hälfte mussten die die "Katzen" zittern. Ende des dritten Viertels lagen die Gäste sogar mit einem Zähler vorn. Zwar führten die Chem-Cats in den letzten zehn Minuten wieder, aber beruhigend war der Vorsprung erst ganz am Ende. Mit dem Erfolg setzten sich die Chem-Cats unter den besten acht Teams fest, was am Ende der Saison eine Playoff-Teilnahme bedeuten würde. Mit Maegan Conwright und Margot Vidal-Geneve kamen zwei Spielerinnen über die 20-Punkte-Marke. Den Nördlingerinnen gelang kein einziger Dreier. Dafür trafen die Gastgeberinnen gleich sechsmal aus der Distanz. (jz)

Chem-Cats: Kuklok (6), Vidal-Geneve (20), McQuade (3), Böhmke, Hempe (16), Mossong (6), Peroche (6), Conwright (26).