Zweitliga-Aufsteiger Regensburg holt Nietfeld aus Zwickau

erschienen am 06.06.2017



Aufsteiger Jahn Regenburg rüstet seinen Kader für die kommende Saison in der 2. Fußball-Bundesliga weiter auf. Wie der SSV am Dienstag mitteilte, erhält Angreifer Jonas Nietfeld (23) vom Drittligisten FSV Zwickau einen Zweijahresvertrag bei den Oberpfläzern. Tags zuvor hatte Regensburg Flügelstürmer Sebastian Stolze (22) vom VfL Wolfsburg für ein Jahr ausgeliehen.