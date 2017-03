Zweitliga-Spitzenspiel zwischen Hannover 96 und Union Berlin ausverkauft

erschienen am 27.03.2017



Bundesligareife Bühne beim Debüt von André Breitenreiter: Das Zweitliga-Topspiel zwischen Hannover 96 und Union Berlin am Samstag (13.00 Uhr/Sky) ist mit 49.000 Zuschauern ausverkauft. Dies teilte 96 am Montag mit.

Bei dem Duell des Tabellenvierten gegen den Spitzenreiter wird erstmals der neue 96-Coach Breitenreiter bei einem Ligaspiel auf der Bank sitzen. Er war in der vergangenen Woche als Nachfolger von Daniel Stendel vorgestellt worden.