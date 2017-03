Zwickau bleibt die Mannschaft der Stunde

Fußball-Drittligist FSV gelingt der vierte Sieg in Folge. Beim 2:1 in Regensburg sorgten die Göbel-Brüder für die Tore der Westsachsen und eine bittere Verletzung für den Wermutstropfen.

Von Thomas Prenzel

erschienen am 15.03.2017



Regensburg. Beste Rückrundenmannschaft der Liga, 36 Punkte und vier Siege in Folge. Für den FSV Zwickau läuft es momentan wie am Schnürchen: Mit 2:1 gewann die Mannschaft von Torsten Ziegner am Mittwochabend beim Aufstiegsaspiranten Jahn Regensburg. Vor 6343 Zuschauern in der Continental-Arena gab es nur einen Wermutstropfen. Siegtorschütze Christoph Göbel musste nach 76 Minuten - offenbar schwer am Knie verletzt - vom Feld getragen werden.

Die Partie begann für die Westsachsen mit einer kalten Dusche. Ein schnell ausgeführter Freistoß von Kolja Pusch in der 6. Minute überraschte die ganze Hintermannschaft. Marc Lais konnte seelenruhig am langen Pfosten ins rechte Eck schießen. Geschockt zeigten sich die Zwickauer vom frühen Rückstand aber nicht. Auch wenn Regensburg zunächst mehr vom Spiel hatte, blieb der FSV nicht ungefährlich. Und Patrick Göbel trat in der 14. Minute den Beweis an, dass man auch mit 1,73 Metern Körpergröße ein Kopfballtor erzielen kann. Ohne große Gegenwehr nickte der kleinste Zwickauer auf dem Rasen zum wichtigen 1:1 ein.

Nach etwa einer halben Stunde hatte FSV-Regisseur Mike Könnecke dann die Führung auf dem Fuß. Sein Distanzschuss nach grobem Abwehrschnitzer der Regensburger klatschte an die Latte. Wenig später lief Aykut Öztürk frei auf Jahn-Keeper Philipp Pentke zu. Doch den zu unplatzierten Schlenzer fing der Ex-Chemnitzer meisterlich ab.

Was Öztürk nicht gelang, schaffte dann Christoph Göbel. Der ältere Bruder des 1:0-Torschützen setzte sich gut auf der linken Seite durch und vollendete überlegt mit einem Schuss ins rechte Eck. "Auswärtssieg, Auswärtssieg", skandierten die etwa 500 mitgereisten Fans und schickten die FSV-Profis mit viel Applaus und einer 2:1-Führung in die Halbzeitpause.

Die Zwickauer zeigten in den ersten 45 Minuten, warum sie die beste Rückrundenmannschaft (6 Siege, 1 Remis, 1 Niederlage) sind. Regensburg, seit neun Saisonspielen ungeschlagen, erinnerte sich offenbar an die 0:4-Klatsche in der Hinrunde und wirkte trotz der 1:0-Führung nicht souverän kassierte zwei Gegentore.

Torsten Ziegner hatte seine Startformation im Vergleich zum 1:0-Derbysieg gegen den CFC auf einer Position geändert: Für Robert Koch rückte Morris Schröter auf die rechte Offensivseite. Beim Gastgeber wirkten fünf Profis (Pentke, Nandzik, Lais, Hofrath, Pusch) mit, die einst beim Nachbarn in Chemnitz ihre Töppen schnürten, sowie mit André Luge ein ehemaliger FSV-Akteur.

Der SSV Jahn stellte vor der Partie mit 41 Toren die stärkste Offensive der Liga. Und mit Marco Grüttner (11 Treffer) besitzen die Regensburger einen Torjäger der Extraklasse, der allerdings blass blieb.

Im Gegensatz dazu die Göbel-Brüder beim FSV. Ob Torschütze oder Vorbereiter, die Geschwister drückten der Partie ihren Stempel auf. Hinzu kam, dass Keeper Johannes Brinkies wieder ein Topspiel

ablieferte, mit mehreren Paraden die Oberpfälzer verzweifeln ließ.

Statistik Jahn: Pentke - Hofrath (46. Hesse), Nachreiner, Knoll, Nandzik - Geipl (V) - Luge (46. Hyseni), Lais, Pusch (72. George), Thommy - Grüttner. FSV: Brinkies - P. Göbel, Wachsmuth, Acquistapace (V), Miatke - Lange (V) - Schröter (75. Bär), Könnecke, C. Göbel (77. Nietfeld) - König, Öztürk (V/59. Koch).

Schiedsrichter: Müller (Cottbus); Zuschauer: 6343; Tore: 1:0 Lais (6.), 1:1 P. Göbel (14.), 1:2 C. Göbel (37.).