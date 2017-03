Zwickau gewinnt gegen Großaspach

erschienen am 25.03.2017



Großaspach. Der FSV Zwickau hat am Samstagnachmittag gegen SG S. Großaspach mit einem 2:1 (1:0) gewonnen. König (Zwickau) feierte zwei Treffer (25. und 78. Minute). Aus dem gegnerischen Team gelang Jüllich in der 75. MInute ein Tor. Schiedsrichter Bastian Börner verteilte einmal Gelb an Gehring (Großaspach). 1700 Zuschauer sahen die Partie im Stadion in Großaspach. (fp)