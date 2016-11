Zwickau gewinnt nach Verlängerung in Auerbach

erschienen am 12.11.2016



Auerbach. Der FSV Zwickau hat sich am Samstagnachmittag ins Halbfinale des Fußball-Sachsenpokalwettbewerbes gezittert. Der Drittligist musste vor 1650 Zuschauern beim benachbarten VfB Auerbach in die Verlängerung, um das Spiel 2:1 für sich zu entscheiden. Mann des Tages beim FSV war Ronny König. Der eingewechselte Stürmer köpfte den Gast zunächst nach Vorarbeit von Marcel Bär in Führung (87.) und holte in der Verlängerung den Elfmeter heraus, den Kapitän Toni Wachsmuth zum Siegtreffer verwandelte (107.). Für die kämpferisch überzeugenden Vogtländer hatte Torjäger Stanley Ratifo kurz vor Ende der regulären Spielzeit mit sattem Schuss aus spitzem Winkel ausgeglichen (90.). In der hitzigen Verlängerung hatte Auerbach Pech, als Kapitän Daniel Rupf per Freistoß nur die Latte traf (116.). (tyg)