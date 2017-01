Zwickau spielt 1:3 im Test gegen RB Leipzig II

FSV-Kapitän Wachsmuth nach Operation auf Weg der Besserung

Von Thomas Prenzel

erschienen am 12.01.2017



Zwickau/Leipzig. Fußball-Drittligist FSV Zwickau hat am Mittwoch sein erstes Testspiel in Vorbereitung auf die Rückrunde verloren. Mit 1:3 zogen die Rot-Weißen bei Regionalligist RB Leipzig II den Kürzeren. Stürmer Jonas Nietfeld hatte den FSV in der 29. Minute in Führung gebracht. "In der zweiten Halbzeit haben wir die schlechten Wetterverhältnisse bei Schneetreiben nicht angenommen. Da hat der Gegner mehr Leidenschaft gezeigt", erklärte FSV-Sportvorstand David Wagner. Im Anschluss des Testspiels zog die Mannschaft zu einem Kurzlehrgang bis morgen in die Leipziger Sportschule Egidius Braun ein.

Nicht mit von der Partie war auf Platz eins des RB-Trainingsgeländes am Cottaweg Kapitän Toni Wachsmuth. Der 30-Jährige hatte sich vor einer Woche einer Operation im Bauchraum unterziehen müssen, befindet sich laut Wagner auf dem Weg der Besserung. Wachsmuth fällt im Januar und damit die komplette Vorbereitung aus. Nach dem Weggang von Marcel Gebers zum SV Meppen hat Trainer Torsten Ziegner zwei Defensivspieler zum Rückrundenauftakt am 28. Januar gegen Mainz II nicht zur Verfügung.

Ob die Zwickauer noch einmal auf dem Transfermarkt tätig werden, hängt davon ab, ob der Verein die wirtschaftlichen Auflagen des DFB erfüllen kann und der vom Verband verhängte Transferstopp aufgehoben wird. Bis zum 23. Januar muss der FSV beim DFB nachweisen, dass er ein prognostiziertes Finanzloch im laufenden Etat von 411.000 Euro kompensieren kann. Anfang Januar war mehr als die Hälfte dieser Summe aufgebracht. Die Sympathisanten stehen dem Verein in der finanziellen Not zur Seite. Das eingerichtete "Unterstützerkonto" hatte bis Mittwoch rund 34.500 Euro in die Kasse gespült.

Weitere Testspiele des FSV:

14. Januar, 13 Uhr in Eilenburg (Kunstrasenplatz des Ilburg-Stadions) gegen Lok Leipzig

20. Januar: SpVgg Greuther Fürth (Auswärts/Anstoßzeit und Ort offen)

21. Januar: FC Oberlausitz Neugersdorf (Heimspiel/13.30 Uhr/Ort offen).