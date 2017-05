Zwickau spielt Remis gegen Paderborn

erschienen am 06.05.2017



Paderborn. Der FSV Zwickau hat sich am Samstagnachmittag vom SC Paderborn 07 mit einem 1:1 unentschieden getrennt. König (Zwickau) erzielte in der 50. Minute ein Treffer. Koen van der Bieze aus dem gegnerischen Team gelang in der 79. Minute der Ausgleich. Schiedsrichter Aarnink verteilte dreimal Gelb - an Koch (Zwickau), Bertels (Paderborn) und Schröter (Zwickau). Rund 6200 Zuschauer sahen das Spiel in der Arena in Paderborn. (fp)