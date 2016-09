Zwickauer wollen alle KrÃ¤fte bÃ¼ndeln

Von Gerd Daßler

erschienen am 27.09.2016



Zwickau. Freude und Leid lagen bei Robert Paul in den letzten Tagen dicht beisammen. Im Privatleben läuft es beim Abwehrroutinier des FSV nach der Geburt seiner Zwillinge Pepe und Josh richtig gut. Die beiden Söhne kamen am vergangenen Freitag in Zwickau auf die Welt. Nur zwei Tage später folgte der sportliche Tiefschlag beim 0:5-Debakel in Rostock. Das angebliche Foulspiel von Robert Paul, das Fifa-Schiedsrichter Tobias Stiehler beim Elfmeter zum 1:0 für Hansa sah, war der Dosenöffner für die folgende Torflut der Ostseestädter. "Das war kein Foul", wehrt sich Paul. "Hansa-Stürmer Stephan Andrist ist mit den Stollen im schlechten Rasen des Ostseestadions hängengeblieben, als ich den Ball spielte. Andrist nutzte das gekonnt aus und ließ sich fallen, obwohl ich seinen Fuß nicht berührte. Der Schiedsrichter hat es aus einem Blickwinkel als Foul wahrgenommen", ärgert sich Paul.

Der 31-Jährige hat die Szene abgehakt und den Blick nach vorn auf das Heimspiel gegen die SG Sonnenhof Großaspach (Freitag, 20.30 Uhr) gerichtet. Während zu Hause in der fünfköpfigen Familie Paul - neben den Zwillingen haben Robert und Ehefrau Kristin schon eine neunjährige Tochter Lotte - richtig Leben eingezogen ist, hofft der dienstälteste Spieler der Westsachsen, dass am Freitagabend auch das neue Stadion wieder bebt. "Es wird bestimmt nicht ganz so voll wie gegen Magdeburg oder Erfurt, die Mannschaft hofft trotzdem auf eine prächtige Kulisse, die uns lautstark unterstützt", so Paul.

Aufkommende Kritik am Verein und dem Trainer in sozialen Netzwerken schüttelt Paul ab. Er lese so etwas nicht und sei auch selbst nicht bei Facebook. Der Abwehrspieler und die Mannschaft stellen sich vor Torsten Ziegner und sein Trainerteam. "Der Coach hat uns richtig gut auf Hansa Rostock eingestellt. Wenn die Mannschaft das auf dem Rasen nicht so umsetzt und sich nach dem schnellen 0:1 so schnell aus der Fassung bringen lässt und naiv ins Messer läuft, kann Torsten Ziegner nichts dafür. Er hat alles versucht, die Spieler haben an diesem Tag versagt", betont Paul und gibt zu, dass er im Moment nicht gern auf die Tabelle schaut: "Der drittletzte Platz ist nicht das, was wir alle uns vorstellen, doch wir haben noch 29 Spiele vor uns und das Ziel, nach dem 38. Spieltag über dem Strich zu stehen. Nur das zählt, und wenn wir die Nerven behalten, als kompaktes Team alle Kräfte bündeln, weiter mit Biss und Einsatzfreude zu Werke gehen, werden wir es schaffen."

Paul räumt ein, die Vorstellung in Rostock sei nicht drittligareif gewesen: "Nach dem 4:0 gegen Regensburg haben einige vielleicht geglaubt, es geht so weiter. In dieser ausgeglichenen Liga darfst du aber nicht zwei oder drei Prozent weniger an Konzentration und Leistung bringen, das geht sofort nach hinten los." Gegen Großaspach steht der FSV wieder unter Druck, muss am oberen Limit kämpfen und spielen. Paul ist optimistisch, dass die Mannschaft wieder in die Erfolgsspur kommt: "In den drei Punktspielen in unserem Stadion haben wir den Gegnern nichts zugelassen, gegen Magdeburg und Regensburg kein Gegentor kassiert, gegen Erfurt nur durch zwei dumme Fehler von René Lange und mir verloren. Wie schnell es in dieser Liga in die andere Richtung geht, beweist Regensburg, die gegen uns 0:4 verlieren und vier Tage später 3:0 gegen Paderborn gewinnen. Wir müssen an uns glauben, voll konzentriert bleiben und richtig Gas geben."

Personell sieht es im Zwickauer Lager gut aus. Kapitän Toni Wachsmuth ist laut Co-Trainer Danny König voll einsatzfähig und auch Marcel Bär stößt nach auskurierter Prellung am rechten Sprunggelenk wieder zur Mannschaft.

Voraussichtliche FSV-Aufstellung

Brinkies - Sorge (Berger), Gebers, Paul - Wachsmuth, Lange - P. Göbel, Frick, C. Göbel - König, Bär.