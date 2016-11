Zwickaus Aufstiegsheld Mai kehrt heim

3. Fußball-Liga: Der FSV-Spieler der Vorsaison tritt am Samstag mit Münster gegen seine ehemaligen Mitspieler an - und braucht dringend Punkte

erschienen am 25.11.2016



Zwickau. Sebastian Mai hatte in der vergangenen Spielzeit großen Anteil daran, dass der FSV Zwickau nach 18 Jahren in den Profifußball zurückkehrte. Mit dem 1,95 Meter großen Innenverteidiger, dessen Wechsel zu Preußen Münster schon vor dem Aufstieg feststand, sprach Thomas Prenzel.

Freie Presse: Der Zeitpunkt, gegen die ehemaligen Kumpels anzutreten, könnte nicht schlechter sein. Zwickau und Münster steht das Wasser bis zum Hals ...

Sebastian Mai: Das kann man so sagen. Trotz allem ist die Freude groß, nach Zwickau zurückzukehren. Bei allen Emotionen komme ich aber mit meinem neuen Verein. Und wir brauchen die Punkte genauso wie der FSV.

Ihre Vorfreude hat sicher auch mit dem neuen Stadion zu tun?

Ja klar, ich bin total auf die Stimmung gespannt. Ich habe damals das Richtfest miterlebt und mir das neue Stadion auch schon von außen angeschaut. Nun hoffe ich auf das erste Spiel darin.

Sie haben mit Münster bis auf ein Spiel alle Saisonpartien über die volle Zeit bestritten, stecken aber wie der FSV in akuter Abstiegsgefahr. Wie fällt Ihr sportliches Zwischenfazit aus?

Ich bereue den Wechsel nicht, im Gegenteil. Ich wollte mich sportlich weiterentwickeln. Am Anfang hatte ich ein paar Anpassungsprobleme. Die Stürmer sind in der 3. Liga handlungsschneller, gehen körperlich härter zur Sache. Aber mittlerweile komme ich immer besser in meinen Rhythmus.

Stimmt eigentlich das Gerücht, dass Sie vom FSV verkauft worden sind, um bei der Drittligalizenzierung nicht durchzufallen?

Das höre ich zum ersten Mal. Ich wollte unbedingt 3. Liga spielen. Und der Aufstieg mit Zwickau stand ja erst nach dem letzten Relegationsspiel fest. So lange konnte ich aber nicht warten. Man weiß ja nie, was passiert. Deshalb habe ich das Angebot aus Münster angenommen. Die Jungs haben mir das im Übrigen auch nicht übel genommen.

Und in Münster gefällt es Ihnen?

Auf jeden Fall. Ich habe mich als Single gut eingelebt. Münster ist eine schöne und durch die vielen Studenten jung gebliebene Stadt.

Wie beurteilen Sie die Entwicklung beim FSV Zwickau?

Das ist schwierig aus der Ferne zu beurteilen. Zwickau hat jetzt einen ziemlich großen Kader. Ich bin der Meinung, dass die Mannschaft das Zeug dazu hat, die Klasse zu halten.

Schließen Sie eine Rückkehr in die Mannschaft des FSV aus?

Ausschließen sollte man nie etwas im Profifußball. Momentan habe ich aber noch diese und nächste Saison Vertrag beim SC Preußen.

Sind Sie fleißig mit Ihren ehemaligen Mitspielern in Kontakt?

Ja, wir schreiben uns, was so in den Vereinen passiert und so weiter.

Haben Sie eine Wette mit Jonas Nietfeld laufen, dass er kein Tor gegen Sie schießen wird?

Nein, in dieser Woche war der Kontakt eher nicht so rege. Und wetten dürfen wir sowieso nicht.

Hat Münster nach zähem Saisonstart, Trainerwechsel und dem 4:0 zuletzt gegen Erfurt die Kurve bekommen?

Das hoffe ich. So genau kann ich es gar nicht erklären. Personell hat sich nicht viel geändert, seit Horst Steffen beurlaubt wurde. Sicher trainieren wir jetzt bei Benno Möhlmann intensiver. Ich denke, dass wir uns mit der Zeit gefunden haben, die Automatismen besser greifen.

Welchen Tipp haben Sie?

Da will ich niemandem wehtun, würde nur ungern einen Tipp abgeben. Fest steht: Ein Remis hilft beiden nicht so richtig weiter.