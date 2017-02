Zwillinge des Tages: Hamit und Halil Altintop (Darmstadt 98 und FC Augsburg)

Immerhin einen Trostpreis bekam Hamit Altintop noch. "Ich übernehme die Rechnung", sagte der zwölf Minuten jüngere Halil nach dem insgesamt neunten Zwillingsduell der beiden in der Fußball-Bundesliga und vor dem gemeinsamen Abendessen am Samstagabend. Beim 2:1 (0:0) des FC Augsburg gegen Schlusslicht Darmstadt 98 war Halil als Gewinner vom Platz gegangen.

"Oft hatte er das glücklichere Ende für sich", sagte der Augsburger Mittelfeldspieler: "Wir wussten, dass das Spiel für beide sehr wichtig sein wird." Mama Altintop war allerdings - wie immer - nicht live im Stadion dabei.

Hamit gewann bislang fünf Spiele, Halil drei - eine Begegnung endete unentschieden. Kein Zwillingsduell gab es in der Bundesliga häufiger (von insgesamt 21). Mit Schalke 04 standen sie in 27 Bundesligapartien gemeinsam auf dem Platz.

Am Abend wird Hamit seinem Bruder dann noch einmal gratuliert haben. "Mit 27 Punkten kann Augsburg fast schon sicher für die erste Liga planen", sagte der 34-Jährige, der in der Winterpause nach Darmstadt gewechselt war. Die Lilien hingegen brauchen schon fast ein Wunder, um doch noch den Klassenerhalt zu schaffen.