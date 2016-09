Zwischen Europacup und Autohaus

Einen Steinwurf vom Zwickauer Stadion entfernt ist er aufgewachsen, in Chemnitz erlebte er seine besten Jahre als Fußballer. Wenn am Freitag das Drittligaderby zwischen dem CFC und dem FSV steigt, schlagen in der Brust von Jens Mitzscherling zwei Herzen.

Von Thomas Scholze

erschienen am 13.09.2016



Hof. Das neue Chemnitzer Stadion kennt Jens Mitzscherling bereits, das in Zwickau noch nicht. Was er bestens kennt, sind die zwei Vereine, die sich am Freitag im Sachsenderby gegenüberstehen. Geboren ist er in Zwickau, die BSG Sachsenring feierte quasi vor der Haustür der Mitzscherlings ihre goldene Zeit. "Die Europapokalsaison 1975/76 ist unvergessen. Athen, Florenz, Glasgow, Anderlecht - ich war als Steppke bei jedem Spiel dabei", schwärmt der heute 50-Jährige.

Jahre später schnürte der ehrgeizige Jens selbst die Töppen für seinen Herzensverein. Nach den fußballerischen Anfängen bei Fortschritt Zwickau und der Ausbildung im Leistungszentrum Karl-Marx-Stadt hatte er das Sachsenring- Emblem auf der Brust. An sein erstes Oberligaspiel erinnert er sich noch genau: "Das war im August 1985. Trainer Jürgen Croy hatte mich für die Partie in Jena aus der zweiten in die erste Mannschaft geholt. Mein Gegenspieler war Rechtsverteidiger Gert Brauer, einer der Nationalkicker in den Reihen von Carl Zeiss. Wir haben 0:2 verloren und ich hatte als Stürmer einen ziemlich schweren Stand."

Ein anderer wichtiger Tag für den Blondschopf war der 1. Oktober 1988: Zwei Tore erzielte Mitzscherling im Georgi-Dimitroff-Stadion beim 2:1-Sieg seiner Zwickauer gegen den FC Karl-Marx-Stadt. Ein toller Erfolg - aber einer von (zu) wenigen in jener Saison. Im Frühjahr 1989 stieg die BSG Sachsenring aus der Oberliga ab, und in Karl-Marx-Stadt erinnerte sich Trainer Hans Meyer an den Doppeltorschützen vom Oktober. "Ich hatte auch Anfragen aus Aue und von Rot-Weiß Erfurt. Für den FCK habe ich mich entschieden, weil er sich für den Europacup qualifiziert hatte und weil ich mit Rico Steinmann, Steffen Heidrich, Thomas Laudeley oder auch Co-Trainer Christoph Franke schon einige von der Sportschule her kannte. Ich kam in vertraute Umgebung, ich fühlte mich wohl."

Wie alle FCK-Kicker in der folgenden Saison mit den unvergesslichen Uefa-Cup-Abenden gegen Porto, Sion und Turin und einer Oberligaserie, die der Club auf dem zweiten Platz beendete. Das Beste seit 1967, mit Lust auf mehr.

"Unser Ziel und Auftrag für 1990/91 waren ganz klar die Qualifikation für die 1. Bundesliga. Anders als bei vielen Konkurrenten waren bei uns alle Leistungsträger geblieben, wir galten als Favorit. Aber wir haben einfach nicht mehr die Leistungen des Jahres davor auf den Platz bringen können", erzählt Mitzscherling. "Ich glaube nicht, dass es an zu großem Druck lag. Den hat man als Fußballer immer."

Wie die Kicker des CFC und des FSV auch ganz aktuell. "Für Zwickau wird es als Aufsteiger ein ganz schweres Jahr", glaubt Mitzscherling, der die dritte Liga nach wie vor aufmerksam verfolgt, an Samstagnachmittagen ein treuer Zuschauer des MDR-Fernsehens ist. "Der CFC wird sich fangen. Sven Köhler mit seiner ruhigen Art bekommt das in den Griff. Ich sehe die Mannschaft am Saisonende wieder im ersten Tabellendrittel. Nach sechs Spieltagen muss man wirklich noch die Ruhe bewahren. Aber dafür steht Chemnitz ohnehin. Für Bodenständigkeit."

Der CFC schaffte es 1991 in die 2. Bundesliga, hatte im letzten deutsch-deutschen Europapokalduell gegen Dortmund (die Borussia gewann beide Spiele mit 2:0) noch einmal einen Auftritt auf großer Bühne. "Klar bin ich ein bisschen neidisch auf die Gehälter, die heute im Profifußball gezahlt werden. Und die Spirale dreht sich immer weiter. Reich werden konnten wir damals nicht, aber wir hatten eine unglaublich gute Kameradschaft. Die kann man für Geld nicht kaufen", denkt der einstige Angreifer gern zurück.

Mitzscherlings Manko damals: Er schoss kaum Tore - für den CFC in zweieinhalb Jahren in Punktspielen genau eines. "Das hat mir als Offensivspieler das Genick gebrochen, meine Karten bei Hans Meyer wurden immer schlechter." Es folgte der Abschied vom CFC. Mitzscherling hängte in Halle noch ein halbes Jahr 2. Bundesliga und nach dem HFC-Abstieg noch eine Saison Regionalliga dran, dann endete 1993 seine Profikarriere. Mit 26 Jahren.

"Nicht wegen einer Verletzung", verrät der Vater zweier inzwischen erwachsener Töchter (Lydia und Annamarie) sowie seit letztem Jahr auch stolze Opa der kleinen Hannah. "Es gab einfach keine Angebote mehr." Außer dem von Bayernligist Hof. Mitzscherling sagte zu. Unter der Bedingung, dass ihm der Verein auch beruflich weiterhilft. So geschah es. Jens Mitzscherling hat seinen Weg gemacht, verkaufte fast 20 Jahre lang Autos mit dem Stern, seit zwei Jahren solche mit vier Ringen. Das Hofer Autohaus ist gerade umgezogen. Viel Stress im Moment. Deswegen kann der passionierte, sehr gute Golfspieler (Handicap 8) auch am Freitag nicht nach Chemnitz kommen. "Beim Rückspiel in Zwickau werde ich dabei sein", versichert Jens Mitzscherling. Und wer soll das Hinspiel gewinnen? "Am liebsten ist mir ein Unentschieden. Das sind meine zwei Vereine. Keiner soll verlieren", sagt der Oberfranke mit dem Sachsenherz.

Von der Mulde an die Chemnitz - und umgekehrt

Jens Mitzscherling ist bei weitem kein Einzelfall: Rund 50 Fußballer trugen in ihrer Karriere sowohl das Trikot des FCK/CFC wie auch von Sachsenring/FSV Zwickau. Sehr erfolgreich in Karl-Marx-Stadt bzw. Chemnitz waren nach ihrem Wechsel von der Mulde zu den Himmelblauen zum Beispiel Stürmer Michael Glowatzky, der es bis in die DDR-Nationalmannschaft (neun Einsätze) schaffte und Peter Keller, der für den CFC acht EC-Partien bestritt und mit dem Club 1990 die 2. Bundesliga erreichte.

Den umgekehrten Weg war lange zuvor Meisterspieler Fritz Feister gegangen, der nach seiner Zeit in Karl-Marx-Stadt (1959 bis 1969 beim Club, danach Motor Fritz Heckert) zwischen 1971 und 1973 noch zwei Jahre bei der BSG Sachsenring dranhängte. Heute tragenmit Toni Wachsmuth und Ronny König zwei ehemalige CFC-Spieler das FSV-Trikot.

Wohl wichtigster Mann in Zwickauer wie Chemnitzer Diensten war Gerd Schädlich, der als Trainer den FSV 1994 in die 2. Bundesliga, den CFC 2011 in die 3. Liga führte.