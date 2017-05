447 Millionen Übernachtungen von Touristen in Deutschland

28.12.2016

freiepresse.de

Deutschland

Julian Stratenschulte

Zehntausende Asylbewerber freiwillig in Heimat zurückgekehrt

Für rund 100.000 Menschen gilt in diesem Jahr: Deutschland bringt sie mehr oder weniger freiwillig in ihre Heimatländer zurück - oder lässt sie gar nicht erst herein. Am häufigsten wird mit Geld nachgeholfen. weiterlesen