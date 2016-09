617 Millionen Euro Verlust bei Rocket Internet

Das Ziel bleibt: 2017 sollen drei der Beteiligungen der Start-up-Fabrik Rocket Internet zumindest operativ Gewinn machen. Im ersten Halbjahr 2016 leuchtet die Bilanz allerdings tief rot. Deutlich mehr als eine halbe Milliarde Euro Verlust steht in den BĂŒchern.

erschienen am 02.09.2016



Berlin (dpa) - Die Berliner Start-up-Fabrik Rocket Internet hat im ersten Halbjahr deutlich mehr als eine halbe Milliarde Euro verloren. Wertberichtigungen vor allem auf die Modebeteiligung Global Fashion Group drĂŒckten die Zahlen tief ins Minus.

Unter dem Strich steht ein Verlust von 617 Millionen Euro, wie das Unternehmen in der Nacht zu Freitag mitteilte. «Es ist wichtig zu verstehen, dass der Verlust im wesentlichen auf Sondereffekte zurĂŒckgeht», sagte Finanzchef Peter Kimpel am Freitag in einer Telefonkonferenz.

An der Börse beruhigte diese ErklÀrung kaum: Zum Handelsstart brach der Kurs der Aktie zeitweise um mehr als 11 Prozent ein.

Allein mit 383 Millionen Euro schlugen die Wertminderungen auf die Global Fashion Group ins Kontor. Woher die ĂŒbrigen Verluste stammen wollen Kimpel und Konzernchef Oliver Samwer am 22. September bei der Vorlage der kompletten Halbjahresbilanz erklĂ€ren. Die Bewertung des Bereichs war bei der im April gestarteten Finanzierungsrunde von 2,8 Milliarden Euro im Vorjahr auf eine Milliarde Euro gesunken.

Ein «signifikanter Teil» der ĂŒbrigen Verluste in dreistelliger Millionenhöhe gehe auf das Konto weiterer Wertminderungen. Wie hoch das operative Minus ist, verriet Kimpel nicht. Wie Samwer bekrĂ€ftigte auch der Finanzchef das Ziel, bis Ende 2017 drei Beteiligungen operativ - also vor Steuern und Zinsen profitabel zu machen. «Daran halten wir fest», sagte Kimpel.

Rocket Internet hÀlt Beteiligungen an Online-Firmen, mit dem Fokus auf Online-Handel sowie Essenszustellung. Samwer betonte, im Online-Handel seien Anfangsjahre mit hohen Investitionen und Verlusten nötig. Der Halbjahresumsatz der Rocket-Holding, bei der unter anderem Verwaltungsaufgaben liegen, fiel im Jahresvergleich von 71 auf 29 Millionen Euro.