Airbus Ã¼bergibt sein 10 000. Flugzeug

Airbus übergibt sein 10 000. Flugzeug

Airbus feiert einen wichtigen Meilenstein. Seit den Anfangstagen vor einem knappen halben Jahrhundert hat das Unternehmen 10 000 Flugzeuge gebaut. Die Jubiläumsmaschine wird mit großem Pomp in Toulouse übergeben.

erschienen am 14.10.2016



Toulouse (dpa) - Der europäische Flugzeugbauer hat seine 10 000. Maschine ausgeliefert. Der Großraumjet des Typs A350 XWB ging an die Fluggesellschaft Singapore Airlines, wie das Unternehmen in Toulouse mitteilte.

«Wir sind besonders stolz, diesen Meilenstein mit Singapore Airlines feiern zu können - einem unserer ältesten Kunden und echten Partner», erklärte Konzernchef Tom Enders.

Airbus kann im Passagierjet-Bereich zwar auf gut gefüllte Auftragsbücher verweisen, ist aber auch mit Problemen konfrontiert. So ist die Nachfrage für das Flaggschiff A380 - den größten Passagierjet der Welt - verhalten.