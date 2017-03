Aktienindex Dax dümpelt

erschienen am 02.03.2017



Frankfurt/Main (dpa) - Der deutsche Leitindex hat sich am Morgen kurz auf den höchsten Stand seit April 2015 geschleppt, fiel zuletzt aber wieder um 0,16 Prozent auf 12.047,94 Punkte.

Am Mittwoch war das Börsenbarometer noch mit einem Plus von fast 2 Prozent aus dem Rennen gegangen.

Der Index der mittelgroßen Unternehmen MDax stand am Donnerstag 0,07 Prozent tiefer bei 23.587,54 Punkten. Beim Technologie-Index TecDax stand ein Minus von 0,06 Prozent auf 1924,83 Punkte zu Buche. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab etwas nach.

Die Rekordrally an der Wall Street hatte am Mittwoch mit einem Dow Jones Industrial über 21.000 Punkten nochmals Fahrt aufgenommen. Die europäischen Anleger hatten am Mittwochnachmittag jedoch bereits Gelegenheit, darauf zu reagieren.