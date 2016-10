Anleger am Aktienmarkt bekommen kalte Füße

Der Höhenflug am deutschen Aktienmarkt war nur von kurzer Dauer. Nachdem der Dax am Dienstag den höchsten Stand des Jahres erreicht hatte, bröckeln die Kurse jetzt wieder. Die Ausschläge bei einzelnen Werten sind extrem.

erschienen am 26.10.2016



Frankfurt/Main (dpa) - Eine durchwachsene Quartalsberichts-Saison der Unternehmen und der fortgesetzte Rutsch der Ölpreise haben die Anleger am deutschen Aktienmarkt vorsichtig werden lassen.

Zudem hatte die Kauflaune der Konsumenten überraschend einen Dämpfer erhalten, wie aus Daten des Marktforschungsunternehmen GfK hervorging. Der Dax büßte bis zum Nachmittag daher 0,81 Prozent auf 10 670,44 Punkte ein.

Auf dem Index lastete dabei auch ein Kursverlust von 2,57 Prozent des Schwergewichts Bayer. Ein Händler sprach von eigentlich guten Geschäftszahlen des Agrarchemie- und Pharmakonzerns für das dritte Quartal, die aber keine positive Überraschung mehr geliefert hätten.

Tags zuvor war dem Dax trotz des Sprungs auf ein Jahreshoch von 10 827 Punkten der dauerhafte Ausbruch aus der seit August bestehenden Handelsspanne verwehrt geblieben. Der Kurs war wieder unter die Schwelle von 10 800 Punkten gerutscht.

Der Index der mittelgroßen Werte MDax sank zur Wochenmitte um 0,22 Prozent auf 21 223,18 Punkte, für den Technologiewerte-Index TecDax ging es um 0,74 Prozent auf 1745,27 Zähler nach unten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 fiel um rund ein halbes Prozent.

Die Papiere des Verbindungstechnik-Spezialisten Norma Group gerieten nach einer negativen Studie der US-Investmentbank Merrill Lynch unter Druck. Die Aktien sackten um fast 7 Prozent ab.

Im TecDax knickten die Titel des Spezialmaschinenbauers Aixtron um mehr als 6 Prozent ein. Sie setzten damit ihre jüngste Talfahrt fort, die begonnen hatte, nachdem das Bundeswirtschaftsministerium seine Unbedenklichkeitsbescheinigung gegen einen Verkauf nach China zurückgezogen hatte. Die geplante Übernahme hatte laut einem Bericht des «Handelsblatts» US-Geheimdienste auf den Plan gerufen.

Der seit einiger Zeit unter einem Preiskampf bei Abfüllmaschinen für die Getränkeindustrie leidende Anlagenbauer Krones überzeugte derweil mit seinen mittelfristigen Wachstumszielen. Die zuletzt arg gebeutelten Papiere schnellten um 11 Prozent nach oben.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von minus 0,11 Prozent am Vortag auf minus 0,09 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,12 Prozent auf 143,21 Punkte, der Bund-Future gab um 0,43 Prozent auf 163,11 Punkte nach. Der Kurs des Euro stieg auf 1,0921 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,0872 Dollar festgesetzt.