Anleger halten sich nach Rally weiter bedeckt

Im Dezember hat der Dax bislang rund 10 Prozent zugelegt. Damit scheint die Luft erst einmal raus zu sein aus der Jahresendrally. Die Kurse treten auf der Stelle. Es gibt aber bei einzelnen Werten durchaus kräftige Ausschläge.

erschienen am 20.12.2016



Frankfurt/Main (dpa) - Dem Dax fehlt nach dem starken Lauf in der ersten Dezember-Hälfte weiterhin die Kraft für größere Sprünge. Der deutsche Leitindex stieg am Dienstagvormittag um 0,16 Prozent auf 11 445,54 Punkte.

Nach der zehnprozentigen Rally seit Anfang des Monats bewegt sich der Dax auf dem höchsten Niveau seit 16 Monaten. Der Index sei dieses Jahr früh dran gewesen und habe bereits eine schöne Jahresendrally gezeigt, sagte Chartexperte Franz-Georg Wenner vom Börsenstatistik-Magazin Index-Radar.

Für den MDax, der die Aktien mittelgroßer Unternehmen repräsentiert, ging es am Dienstag um 0,07 Prozent auf 21 905,37 Zähler nach oben und der Technologiewerte-Index TecDax gewann 0,30 Prozent auf 1788,45 Punkte.

Die Anteilsscheine der Deutschen Bank bleiben in diesen Tagen einen Blick wert. Laut einem Medienbericht vom Vortag könnte sich der Finanzkonzern noch vor Weihnachten auf einen Vergleich mit den US-Behörden im Streit wegen umstrittener Hypothekengeschäfte aus der Zeit vor Finanzkrise einigen. Nach dem Kursrückschlag vom Wochenstart gewannen die Papiere am Dienstag fast 2 Prozent.

Für die Papiere des Medienunternehmens Axel Springer ging es ebenfalls um fast 2 Prozent nach oben, nachdem die Analysten der britischen Bank HSBC sich optimistisch geäußert hatten.

Die Südzucker-Tochter CropEnergies überzeugte die Anleger mit einem optimistischeren Geschäftsausblick. CropEnergies-Anteile legten um mehr als 5 Prozent zu. Südzucker-Aktien gewannen anderthalb Prozent.