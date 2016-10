Anleger halten sich vor US-Jobdaten bedeckt

Vor der Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts sind die Anleger vorsichtig. Für freudige Gesichter sorgt indes der Börsengang der RWE-Ökostromtochter Innogy.

erschienen am 07.10.2016



Frankfurt/Main (dpa) - Vor der Veröffentlichung des für die US-Geldpolitik wichtigen US-Arbeitsmarktberichts am Nachmittag haben sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt zurückgehalten.

Der Dax fiel gegen Mittag um 0,11 Prozent auf 10 557,24 Punkte. Tags zuvor war der deutsche Leitindex an seinem bisherigen Wochenhoch bei 10 646 Punkten gescheitert und hatte letztlich leicht nachgegeben. Für die Woche zeichnet sich aber ein moderates Plus ab.

Der Index der mittelgroßen Unternehmen MDax büßte am Freitag 0,52 Prozent auf 21 446,19 Punkte ein und der Technologiewerte-Index TecDax sank um 0,25 Prozent auf 1804,00 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 trat zuletzt nahezu auf der Stelle.

Auf der Unternehmensseite stand der Börsengang der RWE-Ökostromtochter Innogy im Fokus. Die Papiere hielten sich zuletzt knapp über ihrem Ausgabepreis von 36 Euro, der allerdings am oberen Ende der avisierten Spanne gelegen hatte. RWE-Aktien knickten hingegen um 4 Prozent ein. Händler begründeten das auch damit, dass große Investoren ihre Portfolios umschichteten und dabei RWE-Anteile teilweise durch Innogy-Papiere ersetzten.