Anleger halten sich wegen Trump-Unsicherheit zurück

Am deutschen Aktienmarkt geht das Auf und Ab der vergangenen Wochen weiter. Die Anleger rätseln über die Auswirkungen der künftigen US-Präsidentschaft von Donald Trump.

erschienen am 21.11.2016



Frankfurt/Main (dpa) - Die Ungewissheit über die Politik des künftigen US-Präsidenten Donald Trump hat den deutschen Aktienmarkt am Montag belastet. Nach freundlichem Start fiel der Dax am Vormittag um 0,35 Prozent auf 10 627 Punkte.

Damit blieb der Leitindex weiterhin auf Abstand zur vielbeachteten Marke von 10 800 Punkten, an der er in der vergangenen Woche abermals gescheitert war. An der hohen Hürde beißt er sich bereits seit August die Zähne aus.

Auch die übrigen Indizes tendierten am Montag nur wenig verändert. Für den Index der mittelgroßen Werte MDax ging es um 0,56 Prozent auf 20 405 Zähler nach unten, und der Technologiewerteindex TecDax verlor 0,62 Prozent auf 1725 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 lag mit 0,31 Prozent im Minus bei 3011 Zählern.

Die Anleger blicken zu Wochenbeginn ungebrochen auf die USA. «Weiterhin stellt man sich am Aktienmarkt die Frage, wie sich die Weltwirtschaft unter einem Präsidenten Trump entwickeln wird», schrieb Christian Schmidt von der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) in einem Morgenkommentar. Die Hoffnungen, dass der designierte US-Präsident seine Amtszeit mit einem großen Konjunkturprogramm beginnen werde, sei zuletzt geschwunden. «Alles in allem bleiben in vielerlei Hinsicht Fragezeichen zurück», so der Experte. Kritisch beäugt wird unter anderem die Besetzung wichtiger Regierungsposten.

Bei den Einzelwerten litten Aixtron-Aktien mit einem Minus von rund 7 Prozent unter weiter schwindenden Hoffnungen auf eine Übernahme durch chinesische Investoren. Hier droht weiter ein Veto aus den USA wegen der möglichen militärischen Nutzung der Aixtron-Produkte.

Außerdem bewegten vor allem Analystenkommentare. Vorzugsaktien von Volkswagen rückten nach einer Empfehlung der britischen Bank HSBC an der Dax-Spitze um 1,32 Prozent vor. Für Analyst Horst Schneider ist es nach dem Abgasskandal und der Einigung auf den «Zukunftspakt» an der Zeit, den Fokus auf das operative Geschäft des Autobauers zu richten, für das er optimistischer geworden sei.

Die Experten von Goldman Sachs haben außerdem zahlreiche Chemiewerte neu bewertet. So fielen etwa die Aktien des Düngerkonzerns K+S und des Chemieunternehmen Covestro nach skeptischen Kommentaren der Goldman-Experten auf den hinteren Rängen im MDax um mehr 1 Prozent.