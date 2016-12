Anleger halten sich zum Wochenstart zurück

Die deutschen Anleger halten sich zu Wochenbeginn an den Börsen erst einmal zurück - und blicken gespannt auf die Mitte der Woche anstehende Sitzung der US-Notenbank Fed.

erschienen am 12.12.2016



Frankfurt/Main (dpa) - Nach der jüngsten Kursrally haben es die Anleger am deutschen Aktienmarkt zum Wochenstart zunächst langsam angehen lassen.

Der deutsche Leitindex Dax gab im frühen Handel etwas nach und stand zuletzt 0,17 Prozent tiefer bei 11 184,57 Zählern.

Ähnlich sah es in den hinteren Reihen aus: Der MDax der mittelgroßen Werte verlor 0,22 Prozent auf 21 614,51 Punkte und für den Technologiewerte-Index TecDax ging es um 0,33 Prozent auf 1747,41 Zähler abwärts. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone verbesserte sich hingegen moderat um 0,10 Prozent auf 3200,72 Zähler.

Da keine nennenswerten Konjunkturdaten anstehen, richten sich die Blicke bereits auf die US-Notenbank Fed. Am Markt gilt es nahezu als gesetzt, dass die Währungshüter an diesem Mittwoch ihren Leitzins um weitere 25 Basispunkte anheben werden. Damit dürfte die Fed die Zinswende fortführen, die sie vor einem Jahr eingeläutet hatte und die seitdem auf Eis lag.

Auf Unternehmensseite führten die Dax-Riege die Papiere des Versorgers RWE nach einer frischen Kaufempfehlung durch die Credit Suisse an. Sie verteuerten sich um mehr als 2 Prozent. Analyst Vincent Gilles hob nach vier Jahren erstmals wieder seine Prognosen für die Entwicklung der Strompreise in Mitteleuropa an.

Der durch die beabsichtigten Produktionskürzungen des Ölkartells Opec und anderer Förderländer zuletzt stark gestiegene Ölpreis setzte insbesondere den Aktien der Lufthansa zu, da deren Geschäft durch teureren Treibstoff kostspieliger wird. Auf die Kosten der Aktien ging Börsianern zufolge vor allem aber ein Interview des Ryanair-Chefs, der darin niedrigere Preise in Aussicht stellte.

Keine einheitliche Richtung nahmen indes die Finanztitel, die wegen der Bankenkrise in Italien weiterhin im Blickfeld der Anleger bleiben.