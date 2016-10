Anleger im Dax bleiben vorsichtig

Den Anlegern am deutschen Aktienmarkt scheint die Richtung zu fehlen. Die Kurse schwanken. Orientierung erhoffen sich Börsianer von den Arbeitsmarktzahlen aus den USA am Ende der Woche.

erschienen am 06.10.2016



Frankfurt/Main (dpa) - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt sind in der Deckung geblieben. Der Dax fiel bis zum Nachmittag um 0,22 Prozent auf 10 562,59 Punkte. Die Gewinne vom Wochenauftakt bröckelten damit weiter ab.

Anlagestratege Christoph Geyer von der Commerzbank machte eine gewisse Lethargie bei den Anlegern aus. So ist der Dax schon seit einigen Wochen unter dem Strich eher richtungslos.

Der Index der mittelgroßen Unternehmen MDax hielt sich dank hoher Kursgewinne von Osram mit einem Plus von 0,27 Prozent auf 21 627,75 Punkte besser, während der Technologiewerte-Index TecDax um 0,27 Prozent auf 1805,11 Zähler nachgab. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es moderat nach unten.

Positive Signale aus der deutschen Industrie lieferten nur anfangs Rückenwind. Sie hat im August mehr Aufträge erhalten als erwartet.

Die Investoren positionierten sich einem vergleichsweise ruhigen Umfeld bereits für die Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts an diesem Freitag, sagte Analyst Craig Erlam vom Broker Oanda. Der Arbeitsmarkt ist wichtig für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed. Starke Daten könnten bei den Anlegern laut Marktbeobachtern durchaus die Sorge wecken, dass die Fed mit einer baldigen Leitzinserhöhung den Geldhahn etwas weiter zudrehen könnte.

Auf der Unternehmensseite wurde die Übernahmefantasie beim Lichtkonzern Osram weiter angestachelt. Bis Mitte des Monats wolle der chinesischen Halbleiterkonzern San'an Optoelectronics ein «qualifiziertes Angebot» vorlegen, berichtete die «Wirtschaftswoche» mit Berufung auf Verhandlungskreise. Die Rede sei von einem Preis von etwa 70 Euro pro Aktie. Die Osram-Aktien schnellten um mehr als 12 Prozent auf 60,89 Euro nach oben.

Bilfinger-Papiere verteuerten sich angesichts von Millionenaufträgen aus der Öl- und Gasindustrie in Norwegen um mehr als 4 Prozent und der Apple-Zulieferer Dialog Semiconductor überzeugte die Anleger mit der Umsatzentwicklung im abgelaufenen Quartal. Der Kurs stieg um rund 5 Prozent.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von minus 0,19 Prozent auf minus 0,18 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,02 Prozent auf 143,81 Punkte. Der Bund-Future stieg um 0,09 Prozent auf 164,46 Punkte. Der Euro sank auf 1,1181 US-Dollar. Die EZB hatte den Referenzkurs am Mittwoch auf 1,1211 (Dienstag: 1,1161) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8920 (0,8960) Euro gekostet.