Anleger schalten einen Gang zurück nach rasanter Woche

Am Ende einer erfolgreichen Woche haben die deutschen Anleger erst einmal tief durchgeatmet. Doch es gab mehrere Einzelwerte, die im Fokus standen.

erschienen am 09.12.2016



Frankfurt/Main (dpa) - Am Ende der wohl gewinnträchtigsten Woche des Jahres haben die Anleger am deutschen Aktienmarkt einen Gang zurückgeschaltet. Der Dax kam nach seinem Durchmarsch an den Vortagen nur noch im Schneckentempo voran.

Am Nachmittag lag der Leitindex mit 0,06 Prozent im Plus bei 11 185,96 Punkten. Etwas besser entwickelten sich der MDax der mittelgroßen Konzerne sowie der Technologiewerte-Index TecDax.

Auf Wochensicht liegt der deutsche Leitindex satte 6 Prozent im Plus - das ist der kräftigste Anstieg im bisherigen Jahr. Triebfeder ist die weiterhin lockere Geldpolitik der Europäischen Zentralbank, mit denen sie die Krisenherde in der Eurozone eindämmen will. So braucht Italien eine neue Regierung.

Am Vortag hatte der Dax dank der anhaltenden Geldflut der EZB erstmals seit einem Jahr die Marke von 11 000 Punkten übersprungen. Am Freitag gelang ihm dann noch ein neues Jahreshoch bei gut 11 213 Punkten, bevor er wieder etwas zurückfiel. «Die Jahresendrally hat in letzter Sekunde doch noch gezündet», sagte Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets.

Der MDax der mittelgroßen Werte stieg am Freitag um weitere 0,64 Prozent auf 21 580,54 Punkte; für den Technologiewerte-Index TecDax ging es um 0,61 Prozent auf 1743,57 Punkte hoch. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone rückte um 0,13 Prozent auf 3189,82 Punkte vor. Unterstützung kam dabei von der Wall Street, die ihren Rekordlauf der letzten Tage fortsetzen könnte.

Im TecDax litten die Aktien von Siltronic unter dem Abbruch von Verhandlungen mit chinesischen Investoren. Sie knickten zuletzt um 9 Prozent auf 40,705 Euro ein.

Anleger von SMA Solar wiederum haben die Vertragsverlängerung des Vorstandschefs begrüßt mit einem Kursplus von anderthalb Prozent. Die Aktien des Biotechunternehmens Evotec profitierten von einer Kooperation mit dem US-Start-up Forge Therapeutics. Gute Verkäufe in Asien im abgelaufenen Geschäftsjahr ließen die Aktie des Medizintechnik-Herstellers Carl Zeiss Meditec steigen.

Am Rentenmarkt verharrte die Umlaufrendite bei 0,15 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,24 Prozent auf 141,66 Punkte. Der richtungsweisende Euro-Bund-Future (März-Kontrakt) stieg um 0,40 Prozent auf 162,06 Punkte. Der Euro fiel wieder zurück auf zuletzt 1,0574 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstag - dem Tag der Leitzins-Entscheidung - auf 1,0762 US-Dollar festgesetzt.