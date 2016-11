Anleger sind vor Italien-Referendum vorsichtig

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt sind zur Zeit sehr vorsichtig - Wahlen in Italien und Österreich könnten die Probleme in der EU verschärfen.

erschienen am 01.12.2016



Frankfurt/Main (dpa) - Am deutschen Aktienmarkt hat zunächst die Skepsis überwogen. Auch die von der Opec beschlossene Drosselung der Erdölförderung und in der Folge deutlich gestiegene Ölpreise konnten die Investoren nicht zum Einsteigen bewegen.

Zu groß ist die Zurückhaltung vor dem am Sonntag anstehenden Verfassungsreferendum in Italien.

Im frühen Handel sank der Dax um 0,24 Prozent auf 10 614,55 Punkte. Am Vortag hatte der wichtigste deutsche Aktienindex ein knappes Plus ins Ziel gerettet und für den Monat November - trotz der Turbulenzen rund um die US-Präsidentschaftswahl und Donald Trumps Überraschungssieg - lediglich einen minimalen Kursrückgang ausgewiesen.

Der MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen verlor 0,02 Prozent auf 20 872,98 Punkte und der Technologiewerte-Index TecDax fiel um 0,41 Prozent auf 1710,03 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,07 Prozent auf 3049,33 Punkte nach unten.

Es sei bemerkenswert, dass selbst die letzten Handelstage des Monats, die üblicherweise zu den stärksten gehörten, dem Dax keinen Rückenwind gegeben hätten, schrieb Analyst Christian Schmidt von der Landesbank Hessen-Thüringen. Die offensichtliche Vorsicht der Anleger vor dem Referendum in Italien sei angesichts der Überraschungen bei den letzten Wahlen und Abstimmungen aber «durchaus nachvollziehbar».

Ralph Solveen von der Commerzbank verwies zudem auf die «vergessene Wahl» in Österreich, die ebenfalls am Sonntag stattfindet. Sollte der rechtspopulistische FPÖ-Kandidat Norbert Hofer neuer Bundespräsident werden, wäre das «ein weiterer Beleg für den Vormarsch der EU-Gegner». Zwar stünde ein Austritt aus der Eurozone oder der EU wohl auch dann nicht auf der Agenda. «Die Konflikte innerhalb des Euroraums nähmen aber weiter zu und könnten langfristig den Bestand der Währungsunion gefährden», warnte Solveen.

Die Aktien von Linde profitierten mit plus 1,43 Prozent weiter von Fusionshoffnungen. Börsianer verwiesen auf einen Bericht im «Handelsblatt», dem zufolge Aufsichtsratschef Wolfgang Reitzle den neuen Anlauf des US-Industriegase-Konzerns Praxair für ein Zusammengehen mit Zugeständnissen für Lindes Hauptstandort in München begrüßt. Im Falle eines Scheiterns befürchtet Reitzle dem Blatt zufolge einen feindlichen Übernahmeversuch. Bereits am Mittwoch hatte das neue Angebot der Amerikaner Linde einen knapp fünfprozentigen Kurssprung beschert.

Beim Kohlenstoffspezialisten SGL Group ließ die laufende Kapitalerhöhung den Aktienkurs indes um weitere 2,34 Prozent auf 8,643 Euro absacken - das war der tiefste Stand seit Anfang April.