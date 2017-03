Anleger üben sich in Zurückhaltung - Dax moderat im Minus

erschienen am 14.03.2017



Frankfurt/Main (dpa) - Einen Tag vor dem US-Leitzinsentscheid und den Parlamentswahlen in den Niederlanden herrscht vorsichtige Spannung am deutschen Aktienmarkt. Der Dax stand am Morgen mit 0,16 Prozent moderat im Minus bei 11 971,16 Punkten.

Auch der breitere Markt kam kaum in Gang: Der Index der mittelgroßen Unternehmen MDax trat mit minus 0,08 Prozent bei 23 400,92 nahezu auf der Stelle. Dagegen verzeichnete der Technologie-Index TecDax ein kleines Plus von 0,29 Prozent auf 1979,93 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab 0,38 Prozent auf 3402,48 Punkte ab.

Für Impulse könnten im Tagesverlauf noch Konjunkturdaten sorgen. In Deutschland steht am späteren Vormittag vor allem der durch das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) ermittelte Indikator für die Konjunkturerwartungen im Mittelpunkt. In den USA stehen später die Erzeugerpreise an. Nach den zuletzt guten Konjunkturdaten aus den Vereinigten Staaten wird am Markt fest damit gerechnet, dass die US-Notenbank Fed ihren Leitzins am Mittwoch um 0,25 Prozentpunkte weiter erhöht.

Unternehmensseitig hielt am Dienstag noch einmal eine wahre Zahlenflut die Investoren auf Trab - die Anleger schauten vor allem auf die Ausblicke der Unternehmen.

Dass die RWE-Aktien mit einem Plus von zeitweise fast 8 Prozent an die Dax-Spitze schossen, war indes vorrangig auf Übernahmefantasien für die Tochter Innogy zurückzuführen. Am Vorabend hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg über ein Interesse des französischen Strom- und Gaskonzerns Engie berichtet. RWE stellte unterdessen erneut klar, die Mehrheit von 51 Prozent an Innogy behalten zu wollen. Innogy-Papiere verteuerten sich zuletzt um knapp 4 Prozent.

Ansonsten zeigten sich die meisten Dax-Mitglieder eher unauffällig. Volkswagen-Vorzüge notierten kurz nach der Veröffentlichung der Jahresbilanz knapp 1 Prozent schwächer.