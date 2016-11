Anlegern fehlt es weiter an Orientierung

Das Auf und Ab der vergangenen Wochen geht am deutschen Aktienmarkt weiter. Die Anleger rätseln über die Auswirkungen der künftigen US-Präsidentschaft von Donald Trump. Zudem rückt die politische Unsicherheit in Italien in den Fokus.

erschienen am 21.11.2016



Frankfurt/Main (dpa) - Die Richtungssuche am deutschen Aktienmarkt hat sich am Montag in einer neuen Etappe fortgesetzt.

Angetrieben von Kursgewinnen bei Schwergewichten wie SAP oder Volkswagen arbeitete sich der Dax nach schwankendem Verlauf bis zum Mittag immerhin moderat mit 0,20 Prozent auf 10 686 Punkte ins Plus vor. Er nahm damit wieder Kurs auf die Marke von 10 800 Punkten, an der er sich seit Monaten die Zähne ausbeißt.

Die Indexkollegen des Dax aus der zweiten Reihe kamen am Montag nicht groß auf Touren. Die mittelgroßen Werte im MDax standen knapp mit 0,01 Prozent im Minus bei 20 518 Zählern, während es für den Technologiewerteindex im TecDax um 0,38 Prozent auf 1729 Punkte bergab ging. In Europa tendierte der Markt wie der Dax höher. Der Leitindex EuroStoxx 50 stieg um 0,33 Prozent auf 3030 Zähler.

Im Fokus der Anlegerwelt bleibt die Weltpolitik - vor allem mit Blick auf die USA und Italien. «Aktuell bastelt Donald Trump weiter an seinem Kabinett, das zu einem erheblichen Teil aus seinem New Yorker Umfeld aus Politik und Wall Street bestehen dürfte», sagte Investmentanalyst Clemens Bundschuh von der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW). Er verwies außerdem auf das Anfang Dezember stattfindende Verfassungsreferendum in Italien, das im Fokus der Anleger stehe. Am Montagnachmittag schon wird derweil auch mit Spannung auf eine Rede von EZB-Chef Mario Draghis vor dem EU-Parlament geblickt.

Nach dem Sieg über Bayern München kletterten die Aktien von Borussia Dortmund im Kleinwerteindex SDax um mehr als 2 Prozent.