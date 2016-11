Arbeitslosenzahl sinkt im November auf 2,53 Millionen

02.11.2016

freiepresse.de

Wirtschaft

Carsten Rehder

Zahl der Jobsucher auf Rekordtief: 2.54 Million ohne Job

Ein Blick in die aktuelle Arbeitslosenstatistik weckt Erinnerungen an die Wiedervereinigung - und den damaligen Job-Boom. Was das Zahlenwerk aber auch zeigt: Der deutsche Arbeitsmarkt steht vor schwierigeren Zeiten. weiterlesen