Arbeitslosenzahl sinkt im September

Es sieht nach einem gewaltigen Rückgang der Arbeitslosenzahlen aus - dabei profitiert der Arbeitsmarkt im September fast ausschließlich von Saisoneffekten. Dennoch: Auch nach Abzug saisonaler Schwankungen dürfte die September-Arbeitslosigkeit zurückgehen - aber nur leicht.

erschienen am 29.09.2016



Nürnberg (dpa) - Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im September um 77 000 auf 2,608 Millionen gesunken. Das sind 100 000 Erwerbslose weniger als vor einem Jahr, wie die Bundesagentur für Arbeit am Donnerstag in Nürnberg mitteilte. Die Arbeitslosenquote ging um 0,2 Punkte auf 5,9 Prozent zurück.