BER-Aufsichtsrat tritt zu Sondersitzung zusammen

Eigentlich sollte es nur um Personalien gehen. Doch nun haben die Kontrolleure neue, schwerwiegende Probleme am neuen Hauptstadtflughafen zu besprechen. Dessen Eröffnungstermin steht wieder einmal in den Sternen.

erschienen am 07.02.2017



Berlin (dpa) - Personalwechsel und neue Probleme auf der Baustelle des neuen Hauptstadtflughafens beschäftigen den Aufsichtsrat der Betreibergesellschaft.

Das Kontrollgremium mit seinem Vorsitzenden, Berlins Regierendem Bürgermeister Michael Müller (SPD), tritt am Nachmittag (15.00 Uhr) in Berlin zu einer Sondersitzung zusammen. Kultursenator Klaus Lederer (Linke) und Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) sowie fünf zusätzliche Arbeitnehmervertreter sollen in den Aufsichtsrat einziehen. Es wird erwartet, dass die Mitglieder Müller wieder zum Vorsitzenden wählen.

Im Januar waren neue Schwierigkeiten auf der Baustelle für den drittgrößten deutschen Airport bekannt geworden. Hunderte Türen lassen sich nicht ordnungsgemäß elektronisch steuern, zudem muss möglicherweise die Sprinkleranlage im Terminal umgebaut werden. Die Verantwortlichen gaben deshalb das Ziel auf, den Flughafen noch in diesem Jahr in Betrieb zu nehmen. Müller will einen neuen Eröffnungstermin im Frühling bekannt geben.